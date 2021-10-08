Чому Медведчук не в СІЗО? Венедиктова просить допомоги депутатів

Ірина Венедиктова впевнена, що Медведчук нікуди не втече / Колаж "Сьогодні"
Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що незважаючи на всю тяжкість обвинувачень, які були пред'явлені 8 жовтня голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, сьогодні неможливо його заарештувати і відправити на період слідства в СІЗО.
Про це генеральний прокурор заявила в прямому ефірі під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
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Потрібно міняти закон
"Абсолютно однакові правила для всіх. Так прописаний кримінально-процесуальний кодекс. Є 208-ма стаття, де прописано, коли можна затримуватися. В цьому випадку у нас не було підстав для затримання. Вона (стаття – Авт.) не передбачає негайного затримання. Чи потрібно міняти 208-му статтю КПК? Так, дійсно необхідно. Я про це говорю не вперше. Навіть подавала законопроєкт у ВР і сподіваюся, що все-таки депутати нас послухають. Тому що наразі ми можемо затримувати корупціонера, але коли ми знаходимо, наприклад, ґвалтівника, ми не можемо до нього прийти і затримати. Чому сьогодні не затримали, бо це не передбачено законом", – пояснила Ірина Венедиктова.
Генпрокурор зазначила, що Медведчук нікуди не дінеться – він же під домашнім арештом.
"Сьогодні він був удома, йому вручили підозру поштою. Готуємо подавати на заставу в 1 млрд грн", – заявила Венедиктова.
Звинувачення
Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:
- 8 жовтня Медведчуку пред'явлено звинувачення в державній зраді і в сприянні за попередньою змовою в діяльності терористичних організацій. Повідомлення про нові підозри народному депутату підписала 8 жовтня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
- Раніше були пред'явлені обвинувачення у замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
- антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).