Чому Медведчук не в СІЗО? Венедиктова просить допомоги депутатів

Ірина Венедиктова впевнена, що Медведчук нікуди не втече / Колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що незважаючи на всю тяжкість обвинувачень, які були пред'явлені 8 жовтня голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, сьогодні неможливо його заарештувати і відправити на період слідства в СІЗО.

Про це генеральний прокурор заявила в прямому ефірі під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Потрібно міняти закон

"Абсолютно однакові правила для всіх. Так прописаний кримінально-процесуальний кодекс. Є 208-ма стаття, де прописано, коли можна затримуватися. В цьому випадку у нас не було підстав для затримання. Вона (стаття – Авт.) не передбачає негайного затримання. Чи потрібно міняти 208-му статтю КПК? Так, дійсно необхідно. Я про це говорю не вперше. Навіть подавала законопроєкт у ВР і сподіваюся, що все-таки депутати нас послухають. Тому що наразі ми можемо затримувати корупціонера, але коли ми знаходимо, наприклад, ґвалтівника, ми не можемо до нього прийти і затримати. Чому сьогодні не затримали, бо це не передбачено законом", – пояснила Ірина Венедиктова.

Генпрокурор зазначила, що Медведчук нікуди не дінеться – він же під домашнім арештом.

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"Сьогодні він був удома, йому вручили підозру поштою. Готуємо подавати на заставу в 1 млрд грн", – заявила Венедиктова.

Звинувачення

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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