Вдова Полякова наехала на Скороход, а мама погибшего убрала с гроба ее цветы

Анна Скороход (слева) пересеклась с Галиной Поляковой на похоронах. Коллаж "Сегодня"

На церемонии прощания с нардепом Антоном Поляковым произошел небольшой скандал. Вдова скончавшегося Галина была недовольна тем, что туда явилась народный депутат Анна Скороход, которая до недавнего времени жила вместе с Поляковым.

Об этом пишет PavlovskyNews.

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Пока журналисты общались с депутатами на улице, попрощаться с Поляковым пришла его сожительница Анна Скороход.

Когда ее в здании филармонии увидела вдова Полякова, то спросила, как она посмела прийти и сама вышла на улицу.

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А вот цветы, которые Скороход положила на гроб с телом Полякова, убрала мама нардепа.

Скороход с цветами (на заднем плане в черном). Скриншот

Напомним, в день смерти Полякова 8 октября Анне Скороход стало плохо в Верховной Раде, и она потеряла сознание. За ней приезжала скорая помощь. Позже мы узнали, что Поляков только недавно расстался со Скороход – они вместе жили.

Смерть Полякова

Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.

Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.

Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

Читайте также в нашей статье, кому мог мешать Поляков и могла ли его смерть быть убийством.