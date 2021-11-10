Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины

Карен Донфрид считает, что Москве донесли все, что хотели сказать относительно ее войск / Коллаж "Сегодня"

Кремль получил предупреждение от Вашингтона относительно маневров на границе Украины. Предупреждение власти России получили во время недавнего визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса.

Об этом сообщила помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает Associated Press.

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Предупреждение

Донфрид входила в американскую делегацию во главе с главой ЦРУ, которая на прошлой неделе посетила Москву и лично передала это сообщение чиновникам в Кремле. Она отметила, что Вашингтон внимательно отслеживает действия России вдоль украинской границы.

"Каждый раз, когда мы видим необычную военную активность России вблизи Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивная акция вызывает большое беспокойство для США. Мы четко осознаем, что поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, мы будем продолжать стоять на стороне Украины и осуждать любую агрессию России против Украины во всех ее формах", – сказала представитель американского руководства.

Ситуация на границе