"В замминистры его": в Сети показали копа, который остановил Гогилашвили (фото)

Александр Гогилашвили (слева) и капитан полиции Константин Васенков (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Капитан полиции Константин Васенков, на которого напал теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, продолжает выполнять свою работу в зоне ООС.

Об этом сообщил местный журналист Сергей Сухин в Facebook.

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"Знакомьтесь, настоящее лицо МВД, капитан Васенков Константин. В прошлом участковый офицер полиции, а сейчас УКЗ ГУ НП в Киевской области. Пост Долина, сегодня. Костя продолжает добросовестно выполнять свою работу, находясь в командировке в зоне ООС. Тот же Васенков, который вежливо и достойно общался с бывшим заместителем министра Гогилашвили. Вот его лицо точно не стыдно показать всем полицейским", – говорится в сообщении.

Константин Васенков (слева) и Сергей Сухин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Реакция Сети

Пользователи Facebook поддержали капитана полиции. В комментариях под постом Police Control Ukraine написали следующее:

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!Красавчик, так держать и ставить на место любого, кто не умеет себя достойно вести... Вы стали примером для многих, которые боялись поднять голову, но теперь данный прецедент даст понять, что фиксация всех действий их руководителей и выставление в общую доступную сеть, позволит квалифицировать действия и задвинуть их в ту глушь из которой они вылезли".

"Костя молодец! Лично его знаю и работала с ним, компетентный сотрудник на 100% и очень воспитанный парень, побольше таких людей в наши ряды".

"Таким офицером можно гордиться!"

"Квартиру подарите ему за это".

"Васю (от фамилии Васенков) в заместители министра".

Скандал на блокпосту