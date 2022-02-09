В Украину прибыла военная помощь от британцев и США: досталось и теробороне

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В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании.

Об этом сообщил корреспондент телеканала "Украина 24" из аэропорта.

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Что в самолете

Отмечается, что на борту самолета находятся военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Также там есть бронежилеты, каски и другой груз – пока не уточняется, какой.

На своей странице в Twitter министр обороны Алексей Резников поблагодарил партнеров за их "политико-дипломатическую поддержку и военную помощь".

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Самолет из США

Также министр отметил, что в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. По его словам, в аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн боеприпасов.

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Помощь Украине

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия официально утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Будет ли эта сумма поделена на транши и когда ждать первую часть, пока неизвестно.

Украина и Германия нашли потенциальное решение о поставках вооружения Украине. Перед этим посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США продолжает тесное взаимодействие с Конгрессом и союзными странами, чтобы увеличить помощь Украине.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия планирует заменить политическую власть в Украине.

"В Кремле мечтают, что здесь их будут встречать с цветами на улицах Киева, или Одессы, или Днепра, Львова. На самом деле такого не произойдет в случае полномасштабной открытой агрессии", – подчеркнул министр.

Угроза вторжения РФ в Украину