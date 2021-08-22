В Украину прибыла Ангела Меркель – переговоры с Зеленским начались

Меркель и Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украину в воскресенье, 22 августа, с официальным визитом прибыла федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата.
Фото Reuters/Gleb Garanich
Фото Reuters/Gleb Garanich
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель уже началась за закрытыми дверями в Мариинском дворце.
Зеленский поприветствовал Меркель на крыльце дворца, затем состоялось представление делегаций.
После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один ожидается встреча с представителями СМИ.
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