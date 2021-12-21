В Украине пытаются ликвидировать независимое вещание – заявление "Суспільного"

В медиа раскритиковали создание госконцерна / Фото: Коллаж: Сегодня
Команда "Суспільного мовлення" считает наступлением на свободу слова и демократическое развитие нашей страны попытку вернуть вещатель под государственный контроль. Об этом говорится в заявлении телеканала.
Законопроект №6430 "О Государственном информационном концерне телевидения и радиовещания Украины" зарегистрирован 15 декабря. Его автором является нардеп "Слуги народа" Олег Дунда, он предлагает создать концерн на базе Национальной общественной телерадиокомпании Украины , Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и Государственного агентства Украины по кино.
Такая инициатива Дунды противоречит не только законодательству Украины и избранному курсу разгосударствления СМИ, но и обязательствам Украины перед Советом Европы.
Также команда вещателя напомнила слова посла ЕС в Украине Матти Маасикаса который заявлял о том, что независимые СМИ остаются краеугольным камнем для обеспечения устойчивости Украины в борьбе против дезинформации и что ни подконтрольные государственные каналы, ни уничтожение независимого "Суспільного мовлення" не помогут дать отпор агрессии РФ.
"К давлению "гривной" власть прибавила давление "защитой нашего информационного поля", предлагает манипуляциями и пропагандой бороться с манипуляциями и пропагандой врага", – говорится в сообщении.
Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий убежден, что законопроект связан с предстоящими выборами.
"Ни подконтрольные государственные каналы, ни уничтожение независимого общественного вещателя не помогут дать отпор агрессии РФ, это может стать непреодолимым препятствием для демократического развития Украины. Инициатива г-на Дунды выглядит как попытка к следующим выборам взять под собственный контроль единственное независимое национальное медиа", – заявил Чернотицкий.
Скандал в телеэфире
- В украинском медиапространстве вспыхнул скандал. 21 октября ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на программу и контроле выступлений в эфирах нардепов "Слуги народа".
- Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко уверен, что давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо, и попросил объяснений со стороны Банковой.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал с якобы давлением Банковой на редакционную политику журналистов во время рабочего визита в Черкасскую область.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отверг заявления о давлении и ультиматумах со стороны ОП, подчеркнув, что представители власти регулярно появляются в программах "Суспільного", в том числе и в программе "Зворотний відлік".
- Редакция "Суспільного" выпустила свое заявление, в котором сказано о недопустимости практики, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу.