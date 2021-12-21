В Украине пытаются ликвидировать независимое вещание – заявление "Суспільного"

В медиа раскритиковали создание госконцерна / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда "Суспільного мовлення" считает наступлением на свободу слова и демократическое развитие нашей страны попытку вернуть вещатель под государственный контроль. Об этом говорится в заявлении телеканала.

Законопроект №6430 "О Государственном информационном концерне телевидения и радиовещания Украины" зарегистрирован 15 декабря. Его автором является нардеп "Слуги народа" Олег Дунда, он предлагает создать концерн на базе Национальной общественной телерадиокомпании Украины , Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и Государственного агентства Украины по кино.

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Такая инициатива Дунды противоречит не только законодательству Украины и избранному курсу разгосударствления СМИ, но и обязательствам Украины перед Советом Европы.

Также команда вещателя напомнила слова посла ЕС в Украине Матти Маасикаса который заявлял о том, что независимые СМИ остаются краеугольным камнем для обеспечения устойчивости Украины в борьбе против дезинформации и что ни подконтрольные государственные каналы, ни уничтожение независимого "Суспільного мовлення" не помогут дать отпор агрессии РФ.

"К давлению "гривной" власть прибавила давление "защитой нашего информационного поля", предлагает манипуляциями и пропагандой бороться с манипуляциями и пропагандой врага", – говорится в сообщении.

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий убежден, что законопроект связан с предстоящими выборами.

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"Ни подконтрольные государственные каналы, ни уничтожение независимого общественного вещателя не помогут дать отпор агрессии РФ, это может стать непреодолимым препятствием для демократического развития Украины. Инициатива г-на Дунды выглядит как попытка к следующим выборам взять под собственный контроль единственное независимое национальное медиа", – заявил Чернотицкий.

Скандал в телеэфире