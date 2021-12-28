В Белом доме назвали дату переговоров с Россией – AFP

Москва пытается договориться с США, чтобы Украину не пустили в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Представители России и США проведут 10 января переговоры по ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также по контролю над вооружениями.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

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"Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией", – отметил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

По его словам, 12 января может пройти заседание Совета Россия – НАТО, а 13 января – переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

"Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может изложить свои обеспокоенности, а мы изложим свои, включая деятельность России", – сказал он.

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Как отмечает AFP, двусторонние переговоры 10 января пройдут в рамках диалога по стратегической безопасности. По словам представителя СНБ, формат переговоров будет посвящен в первую очередь контролю над вооружениями, на встрече также будет рассмотрена ситуация на российско-украинской границе.

На последующих встречах 12 и 13 января, указывает AFP, будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.

Любые договоренности с Россией будут учитывать интересы Украины, добавил американский чиновник.

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"Подход президента Байдена к Украине четкий и последовательный: объединить (Североатлантический) альянс вокруг двух направлений – сдерживание и дипломатия. Мы едины как Альянс в отношении последствий, с которыми столкнется Россия, если она вторгнется в Украину", – сказал представитель Белого дома.

Представитель СНБ добавил, что члены НАТО "также едины в своей приверженности вести основанную на принципах дипломатию с Россией".

Как отмечает AFP, на данный момент неизвестно, кто именно будет участвовать в переговорах 10 января.

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