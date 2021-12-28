В Белом доме назвали дату переговоров с Россией – AFP

Москва пытается договориться с США, чтобы Украину не пустили в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"
Представители России и США проведут 10 января переговоры по ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также по контролю над вооружениями.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
"Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией", – отметил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
По его словам, 12 января может пройти заседание Совета Россия – НАТО, а 13 января – переговоры представителей РФ и ОБСЕ.
"Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может изложить свои обеспокоенности, а мы изложим свои, включая деятельность России", – сказал он.
Как отмечает AFP, двусторонние переговоры 10 января пройдут в рамках диалога по стратегической безопасности. По словам представителя СНБ, формат переговоров будет посвящен в первую очередь контролю над вооружениями, на встрече также будет рассмотрена ситуация на российско-украинской границе.
На последующих встречах 12 и 13 января, указывает AFP, будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.
Любые договоренности с Россией будут учитывать интересы Украины, добавил американский чиновник.
"Подход президента Байдена к Украине четкий и последовательный: объединить (Североатлантический) альянс вокруг двух направлений – сдерживание и дипломатия. Мы едины как Альянс в отношении последствий, с которыми столкнется Россия, если она вторгнется в Украину", – сказал представитель Белого дома.
Представитель СНБ добавил, что члены НАТО "также едины в своей приверженности вести основанную на принципах дипломатию с Россией".
Как отмечает AFP, на данный момент неизвестно, кто именно будет участвовать в переговорах 10 января.
Как развивались события?
- Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основной раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних каникул. Министр добавил, что для Москвы имеет значение срок переговоров, отметив недопустимость их затягивания, несмотря на то, что РФ якобы не выдвигает ультиматумов в этом вопросе. Также Лавров подчеркнул, что в этой связи основным переговорщиком по теме гарантий безопасности с Россией является Вашингтон.
- Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря.
- Россия потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая и то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику.