У Білому домі назвали дату переговорів із Росією – AFP

Москва намагається домовитися зі США, щоб Україну не пустили до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Представники Росії та США проведуть 10 січня переговори щодо ситуації навколо України, безпеки в Європі, а також щодо контролю над озброєннями.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Реклама

"Сполучені Штати розраховують на діалог із Росією", – зазначив представник Ради національної безпеки (СНБ) Білого дому.

За його словами, 12 січня може пройти засідання Ради Росія – НАТО, а 13 січня – переговори представників РФ та ОБСЄ.

"Коли ми сядемо за стіл переговорів, Росія може викласти свої занепокоєння, а ми викладемо свої, включаючи діяльність Росії", – сказав він.

Реклама

Як зазначає AFP, двосторонні переговори 10 січня відбудуться у рамках діалогу зі стратегічної безпеки. За словами представника РНБ, формат переговорів буде присвячений насамперед контролю над озброєннями, на зустрічі також буде розглянута ситуація на російсько-українському кордоні.

На наступних зустрічах 12 та 13 січня, зазначає AFP, обговорюватиметься ситуація навколо України.

Будь-які домовленості з Росією враховуватимуть інтереси України, додав американський урядовець.

Реклама

"Підхід президента Байдена до України чіткий і послідовний: об'єднати (Північноатлантичний) альянс навколо двох напрямків – стримування та дипломатія. Ми єдині як Альянс стосовно наслідків, з якими зіткнеться Росія, якщо вона вторгнеться до України", – сказав представник Білого дому.

Представник РНБ додав, що члени НАТО "також єдині у своїй відданості вести засновану на принципах дипломатію з Росією".

Як зазначає AFP, наразі невідомо, хто саме братиме участь у переговорах 10 січня.

Як розвивалися події?