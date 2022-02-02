В "Слуге народа" требуют разобраться со скандальным видео с Трухиным, ДТП и взяткой

Александра Трухина могут исключить из фракции / Фото: Коллаж: Сегодня

Народного депутата Александра Трухина могут исключить из фракции "Слуга народа" после публикации в СМИ видео с места ДТП с его участием. Кроме того, правоохранители должны дать оценку фактам на видео.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

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"Исключим ли мы его из фракции? Это решается на заседании фракции. Когда будет ближайшее заседание, пока что не знаю. Хотя мы инициировали не по этой теме, а после вчерашнего сессионного заседания в зале. Наверное, будем обсуждать и те вопросы, учитывая тот резонанс, который сейчас есть вокруг двух этих вопросов", – сказал "слуга народа".

Мазурашу отметил, что видео с Трухиным вызвало у него вопросы:

"Относительно Александра – удивительно. Я задавал себе вопрос и другим, кто интересовался этой позицией, почему эти кадры так долго шли к адресату и увидели мир... Есть вопрос к этим правоохранителям".

При этом нардеп подчеркнул, что каждый гражданин "независимо от статуса и должности должен отвечать за свои действия".

"В данном случае, если бы Александр был за рулем и совершил ДТП – это одна история, одна ответственность. Если он не был за рулем, но, как отмечается на видео, пробовал как-то "решить" вопрос с возможным предоставлением неправомерной выгоды для правоохранителей – это другая ответственность", – сказал он.

На вопрос, будет ли он голосовать за исключение Трухина из фракции, Мазурашу ответил:

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"Очевидно, что надо будет еще для себя поузнавать детали. Хотя, как сейчас эта история выглядит – я бы наверное голосовал за исключение его из фракции".

Пр этом нардеп не стал комментировать информацию о деньгах, которые Трухин якобы предлагал полиции за "решение вопроса".

"По поводу этих денег – не знаю, откуда, что, какая их природа. Он, наверное, лучше знает", – сказал "слуга народа".

Трухина выгнали из партии "Слуга народа"

Нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

"Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", — говорится в заявлении Шуляк.

На "слугу народа" завели дело

Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения народным депутатом Александром Трухиным взятки правоохранителям.

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа.

Досудебное расследование поручено проводить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Что было на скандальном видео с Трухиным

Издание "Украинская правда" обнародовало видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.

Слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Он также заявил, что не был за рулем попавшей в ДТП машины.

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