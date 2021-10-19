В Раде убрали последнее препятствие к закону про олигархов

Рада отклонила 12 постановлений об отмене закона об олигархах. Фото: коллаж "Сегодня"
В Верховной Раде отклонили постановления об отмене голосования за законопроект №5599 об олигархах. Всего было 12 таких постановлений. Ни одно из них не получило необходимых 226 голосов.
Об этом сообщает "Сегодня".
Нардепы от оппозиции настаивали, что принятие закона должно быть отменено, поскольку он был принят, по их мнению, с нарушениями регламента, а сам документ только имитирует борьбу с олигархами и наделяет СНБО неконституционными полномочиями по формированию реестра олигархов.
Теперь законопроект может быть подписан спикером Рады, а потом пойдет на подпись президенту. Дмитрий Разумков настаивает, что подписывать документ может только он, поскольку был спикером на момент его принятия. Глава парламента Руслан Стефанчук уверен, что подписывать законопроект должен действующий спикер.
Что не так с деолигархизацией
- Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, которые подавались к этой статье, автоматически считались отклоненными.
- Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом законе оказалось, что определять человека олигархом должен и СНБО, и НАПК (правка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.
- На следующий день после принятия закона первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления поправки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.
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