Посредник между Зеленским и Путиным: в ОПУ отреагировали на предложение Эрдогана

В Офисе президента отреагировали на желание Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в конфликте с РФ.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Реклама

"Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения людей, которые удерживаются в плену или которые попали в тяжелейшие жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", – сказал Подоляк.

По его словам, позиция Турции всегда конкретно аргументирована и учитывается всеми другими игроками, причем далеко не только в нашем регионе.

"Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар", – отметил советник.

Реклама

Подоляк уточнил, что недавно Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным передал список крымских татар, которые удерживаются российской стороной и на освобождении которых настаивает Украина.

"Есть и другие такие примеры, в том числе и весьма деликатные, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом", – добавил советник главы Офиса президента.

Преследования крымских татар продолжаются

За последние полгода в Крыму российские силовики провели 33 обыска, 156 задержаний, а также более 40 допросов, опросов и "бесед". Такие данные приводит Крымскотатарский ресурсный центр в анализе нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

Реклама

Как отмечают эксперты центра, большая часть действий со стороны российских силовиков направлены на представителей коренного крымскотатарского народа. В отчете также содержится информация о "системных случаях нарушений религиозных прав, о нарушении прав женщин, о ненадлежащих условиях содержания в СИЗО и тюрьмах, о нарушении прав политзаключенных и незаконных военных учениях в Крыму, о состоянии экологии полуострова".

Читайте другие новости "Сегодня":