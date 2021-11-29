Посередник між Зеленським та Путіним: в ОПУ відреагували на пропозицію Ердогана

В Офісі президента відреагували на бажання Ердогана стати посередником між Україною та РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у президента України Володимира Зеленського вітають бажання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана стати посередником у конфлікті з РФ.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

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"Безумовно, ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на пошук оптимального рішення для повернення миру в Україну, для звільнення людей, які утримуються в полоні або які потрапили у найважчі життєві умови у зв'язку з багаторічними агресивними діями проксі-груп РФ. І тим більше ми вітаємо зусилля такого потужного гравця, яким сьогодні є Туреччина на глобальному політичному ринку", – сказав Подоляк.

За його словами, позиція Туреччини завжди конкретно аргументована і враховується всіма іншими гравцями, причому далеко не лише у нашому регіоні.

"Президенти Зеленський та Ердоган неодноразово обговорювали те, що можна зробити для ефективної стабілізації ситуації в нашому регіоні. Принагідно зауважу, що турецький президент у контактах зі своїм російським колегою незмінно намагається позначити проблеми регіональної безпеки. Особливо в тих аспектах, які стосуються долі кримських татар", – зазначив радник.

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Подоляк уточнив, що недавно Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним передав список кримських татар, які утримує російська сторона та на звільненні яких наполягає Україна.

"Є й інші такі приклади, серед них і дуже делікатні, які поки що не підлягають публічному озвучуванню. Ми дуже цінуємо цю активність президента Ердогана і вдячні за неї. І було б правильно, щоб російська сторона не відкидала посередницьких зусиль президента Туреччини. Ці зусилля справедливі, збалансовані та відображають інтереси всього нашого регіону загалом", – додав радник глави Офісу президента.

Переслідування кримських татар продовжуються

За останні пів року в Криму російські силовики провели 33 обшуки, 156 затримань, а також понад 40 допитів, опитувань та "розмов". Такі дані наводить Кримськотатарський ресурсний центр в аналізі порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму.

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Як зазначають експерти центру, більшість дій російських силовиків спрямовані на представників корінного кримськотатарського народу. У звіті також міститься інформація про системні випадки порушень релігійних прав, прав жінок, про неналежні умови тримання в СІЗО та в'язницях, про порушення прав політв'язнів та незаконні військові навчання у Криму, про стан екології півострова.

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