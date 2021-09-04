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Реакция на "Крымскую платформу": Зеленский требует от России освободить крымских татар

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
4 сентября, 18:22
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В домах крымских татар происходят очередные обыски и задержания
За последние полгода в Крыму российские силовики провели 33 обыска - Зеленский возмущен / Фото: коллаж "Сегодня"
За последние полгода в Крыму российские силовики провели 33 обыска - Зеленский возмущен / Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал преследование крымских татар в Крыму реакцией Российской Федерации на начало работы "Крымской платформы". Он осудил такие действия оккупационных властей.

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Об этом он написал в Twitter.

"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы "Крымской Платформы"", – заявил президент.

Зеленский добавил, что все крымские татары, задержанные оккупантами, должны быть освобождены.

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Преследования крымских татар продолжаются

За последние полгода в Крыму российские силовики провели 33 обыска, 156 задержаний, а также более 40 допросов, опросов и "бесед". Такие данные приводит Крымскотатарский ресурсный центр в анализе нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

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Как отмечают эксперты центра, большая часть действий со стороны российских силовиков направлены на представителей коренного крымскотатарского народа. В отчете также содержится информация о "системных случаях нарушений религиозных прав, о нарушении прав женщин, о ненадлежащих условиях содержания в СИЗО и тюрьмах, о нарушении прав политзаключенных и незаконных военных учениях в Крыму, о состоянии экологии полуострова".

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму ФСБ ночью начала обыски в домах крымских татар.

Также напомним, согласно данным правозащитной организации "КрымSOS", оккупанты притесняют, бросают за решетку, пытают крымских татар. В целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти 100 человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.

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