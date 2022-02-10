В Офисе президента назвали цели Украины на переговорах в Берлине

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина поднимет несколько важных вопросов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал цели Украины на переговорах в Берлине. Речь будет идти, в частности, об открытии КПВВ и освобождении пленных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Реклама

Подробности

Как заявил Ермак, одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе. Украинская сторона также будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

"Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения", — отметил руководитель Офиса главы государства.

Ермак подчеркнул, что сегодня наше государство является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и "имеет большую международную поддержку". Об этом свидетельствует, в частности, беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину.

Угроза российской агрессии

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.

12 января была обнародована интерактивная карта , на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

Читайте также