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В Офисе президента назвали цели Украины на переговорах в Берлине

Владимир Козырь
10 февраля, 01:51
Украинская сторона будет добиваться разблокировки работы трехсторонней контактной группы

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина поднимет несколько важных вопросов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал цели Украины на переговорах в Берлине. Речь будет идти, в частности, об открытии КПВВ и освобождении пленных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как заявил Ермак, одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе. Украинская сторона также будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

"Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения", — отметил руководитель Офиса главы государства.

Ермак подчеркнул, что сегодня наше государство является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и "имеет большую международную поддержку". Об этом свидетельствует, в частности, беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину.

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