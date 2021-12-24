В Кремле назвали причину скопления войск вблизи Украины

Россия продолжает наращивать военное присутствие у границ Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что сосредоточенные на границе с Украиной российские войска ни для кого не представляют угрозу и якобы должны гарантировать безопасность России.

Об этом сообщает Пул №3.

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"Я хочу напомнить еще раз, что что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории. И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше суверенное право", – сказал Песков.

По его словам, Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне якобы "недружественных действий оппонентов".

"Проводят (США, НАТО. – Ред.) весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее и тому подобное", – добавил Песков.

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Войска РФ на границе с Украиной