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В Киев прибыла 8-я птичка: самолет США привез десятки тон боеприпасов (фото)

Наталья Магдык
5 февраля, 18:18
В Украину привезли боеприпасы из США

В Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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