В Германии назначен новый канцлер – как отреагировал Зеленский

Зеленский уже хочет встречи с Шольцем. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к сотрудничеству с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и его правительством.

Об этом он написал в Twitter.

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Он уже очертил главные точки соприкосновения с новым немецким правительством.

"Приветствую Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы. Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в Европейский Союз и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", – написал Зеленский.

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