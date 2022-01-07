Украине приготовили военную помощь от США – какие условия

Военную помощь должны утвердить в Конгрессе США / Коллаж "Сегодня"
Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране.
Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники.
Что известно
"Администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев", — сообщает издание. Подробностей пока никто не называет.
По информации источника, на такой шаг Белый дом пойдет в случае, если Россия продолжит демонстрировать агрессию по отношению к Украине на ожидаемый отказ от подписания кремлевского соглашения о нерасширении НАТО на восток.
По данным NBC, Вашингтон готов обсудить с Россией двустороннее сокращение числа войск в Восточной Европе и количества проводимых военных учений в регионе. Однако для РФ такое сокращение военных Штаты связывают с выводом вооруженных формирований с территории Донбасса.
Военная помощь США
- В октябре США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму в 60 миллионов долларов.
- В целом на 2021 год в оборонном бюджете США для Украины было выделено 250 млн долларов, а в апреле уже говорилось о 300 млн долларов.
- В оборонном бюджете на этот год для Украины заложено $300 млн помощи в сфере безопасности.
- Перед праздниками сенаторы США обратились к президенту Джозефу Байдену с предложением передать Украине зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы, а также сообщили, что такую идею поддерживают обе ведущие партии США – Демократическая и Республиканская. По мнению сенаторов, это может помочь сдержать агрессию России.