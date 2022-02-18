Украине нужны глобальные гарантии: у Путина ответили на идею Зеленского

В Кремле внимательно следят за инициативами Зеленского / Коллаж "Сегодня"
В Кремле заявили, что без него невозможно обсуждать документ по предоставлению гарантий безопасности Украине, которые хочет получить от ведущих стран мира президент Владимир Зеленский.
Ответ на новую инициативу Киева дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
Без них никак
"Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы как раз говорим о неделимости безопасности", — сказал Песков.
Он также добавил: "Обсуждая общую безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран". В этом случае, конечно же, имелись ввиду интересы России.
Инициатива Киева
В интервью агентству "РБК-Украина" Владимир Зеленский сказал, что пока Украина не является полноправным членом НАТО, следует заключить глобальный документ между ведущими государствами мира с зафиксированными гарантиями безопасности для нашего государства.
"Мы на пути в Альянс. НАТО – по сути, единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция "открытых дверей". Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – заявил Зеленский.
По словам президента, вопрос этот уже поднят на встечах с лидерами разных стран.
"Мы подняли этот вопрос на уровень лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что-нибудь случится, должны нести ответственность, – сильные мира сего", – убежден Владимир Зеленский.
Ситуация
- Данная инициатива прозвучала на старте 58-й Мюнхенской конференции по безопасности, в которой ожидается участие Владимира Зеленского.
- 16 февраля президент Украины подписал указ, согласно которому утвердил Стратегию госбезопасности Украины. В этом документе Россия указана как угроза безопасности нашей стране.
- Украинцы считают, что на сегодня самой большой угрозой для Украины является вторжение Российской Федерации.