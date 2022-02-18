Украине нужны глобальные гарантии: у Путина ответили на идею Зеленского

В Кремле внимательно следят за инициативами Зеленского / Коллаж "Сегодня"

В Кремле заявили, что без него невозможно обсуждать документ по предоставлению гарантий безопасности Украине, которые хочет получить от ведущих стран мира президент Владимир Зеленский.

Ответ на новую инициативу Киева дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

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Без них никак

"Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы как раз говорим о неделимости безопасности", — сказал Песков.

Он также добавил: "Обсуждая общую безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран". В этом случае, конечно же, имелись ввиду интересы России.

Инициатива Киева

В интервью агентству "РБК-Украина" Владимир Зеленский сказал, что пока Украина не является полноправным членом НАТО, следует заключить глобальный документ между ведущими государствами мира с зафиксированными гарантиями безопасности для нашего государства.

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"Мы на пути в Альянс. НАТО – по сути, единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция "открытых дверей". Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – заявил Зеленский.

По словам президента, вопрос этот уже поднят на встечах с лидерами разных стран.

"Мы подняли этот вопрос на уровень лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что-нибудь случится, должны нести ответственность, – сильные мира сего", – убежден Владимир Зеленский.

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Ситуация