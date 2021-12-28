Украина созвала срочное заседание в ТКГ по Донбассу – что ответила РФ

Арестович сообщил о новой инициативе Киева. Коллаж "Сегодня"

Из-за обострения на фронте в последние дни украинская сторона в Трехсторонней контактной группе созывает на сегодня внеочередное заседание в формате рабочей подгруппы по безопасности.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передают Новости Донбасса.

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Он отметил, что оккупанты снова не сдержали обещание, данное неделю назад на заседании ТКГ о прекращении огня.

"Мы сделали запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности ТКГ на сегодня, 28 декабря, для обсуждения вопросов систематического нарушения со стороны Вооруженных сил РФ/ОРДЛО и фактического отсутствия деэскалации напряженности на линии разграничения после предыдущего (заседания) ТКГ 22 декабря, на котором участники выразили твердую решимость полностью соблюдать Меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. По состоянию на 13:15 Вооруженные силы РФ/ОРДЛО отказались от участия в предложенных консультациях", – рассказал Арестович.

По его словам, только за последнюю неделю были ранены четверо украинских военных из-за вражеских обстрелов.

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