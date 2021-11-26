"Украина потеряла миллиарды за два часа" – Аваков обвинил Зеленского

Аваков раскритиковал поведение Зеленского во время встречи с журналистами / Коллаж "Сегодня"

Итогом прошедшего 26 ноября пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского стало падение акций всех украинских компаний на Лондонской бирже и потеря миллиардов долларов.

Об этом заявил бывший глава МВД Арсен Аваков во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" .

Реклама

Эффект от марафона

"Сейчас у страны есть несколько проблем. Одна из них – экономика. Мы вошли в сложный период. У нас проблема в энергетике – мы идем на тонкой линии. У нас проблемы с финансами и президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. Не многие из вас понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике. Я не хотел бы, чтобы наш президент был причиной таких ситуаций", – заявил Аваков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В целом, Аваков считает, что некомпетентность власти и привела к тому, что власти остается только агрессивное поведение в адрес журналистов.

"Я смотрел на пресс-конференцию с журналистами, и вспомнил старую поговорку "Юпитер – ты сердишься, значит ты не прав". Почему сегодня президент демонстрировал агрессивность и состоялась такая тяжелая конференция. Когда действующая команда не признает критику, не имеет критического взгляда на происходящее, возникает такая конфликтность", – считает Аваков.

Реклама

Ситуация