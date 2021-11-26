"Это не идея президента": в ОПУ объяснили, как "родили" пресс-марафон

Идея провести пресс-марафон с журналистами "родилась" случайно – это не инициатива президента Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Он утверждает, что "это не идея президента", решение пришло случайно.
"Она как-то появилась из разговора, с совещания. Просто "родилась" и все ее поддержали", – сказал Никифоров.
О том, какие СМИ пустить на пресс-марафон, решение принималось коллективно пресс-службой президента.
Далее по теме
"Президент с ним ознакомился и сказал "ок". Почему именно 30 (представителей СМИ)? Ну а почему бы и не 30. Мы посчитали, какой формат был бы: с одной стороны, чтобы было как можно больше авторитетных журналистов; а с другой – чтобы было комфортный и качественный разговор с акцентом именно на качество, а не количество. Зеленский любит экспериментировать с форматами", – сказал спикер Банковой.
Он объяснил, что не было смысла приглашать на пресс-конференцию 16 тысяч зарегистрированных в Украине СМИ, потому что все равно в итоге вопросы задали бы 30-35 человек, поэтому выбрали самые авторитетные издания и каналы.
Пресс-марафон Зеленского
- 25 ноября стало известно, что глава государства снова собирает большую пресс-конференцию с журналистами под названием "30 вопросов президенту Украины". В СМИ появились слухи, мол, пресс-марафон пройдет в одной из пиццерий на Подоле.
- Однако ажиотаж быстро стих – Банковая поменяла место проведения пресс-марафона. Решили его сделать в коворкинге Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная".
- Также Офис президента определил список СМИ, которых пригласили на пресс-конференцию.