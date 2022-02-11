Украина поставила ультиматум России из-за войск на границе

Дмитрий Кулеба сказал, что Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина обратилась к Российской Федерации с запросом о предоставлении разъяснений по военной деятельности РФ в районах, прилегающих к территории Украины, а также во временно оккупированном Крыму.

Об этом у себя на странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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48 часов на ответ

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности – согласно разделу III Венского документа – и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", – отметил он.

По словам министра, согласно положениям Венского документа Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Укринформ

Также РФ должна сообщить о типах вооружений и военной техники.

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"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной информации Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа с созывом встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение", – написал Кулеба.

Что такое Венский документ

Венский документ – это международное соглашение государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предназначенное для реализации мер доверия и безопасности в регионе.

Среди положений документа – ежегодный обмен военной информацией о силах, расположенных на территориях стран-участников, сообщения военного характера для уменьшения риска, включая консультации о необычной военной деятельности и опасных инцидентах, предварительные сообщения по определенным видам военной деятельности, наблюдение за определенными видами военной деятельности и т.д.

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Угроза вторжения России

У границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию. 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Путин собрал 100-тысячную армию возле Украины. Он также рассказал о безопасности внутри государства и у его границ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Напомним, руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.

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