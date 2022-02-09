Российская угроза и кризис в экономике: о чем говорили на форуме "Украина послезавтра"

Гости мероприятия обсудили вызовы для страны

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В Киеве 9 февраля открылся форум "Украина послезавтра", целью которого является работа над планом перезагрузки и развития Украины.

На форуме собрались известные политики, бизнесмены, ученые и общественные деятели, чтобы обсудить ключевые вызовы для страны. Гости мероприятия поделились ожиданиями от форума "Украина послезавтра".

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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что это "форум тех, кто не боится Путина, не боится коронавируса, но ответственно и сплоченно относится к будущему".

"Этот форум неравнодушных, когда у каждого есть одна идея и каждый получает от этого смысл дискуссии. Мы должны говорить сегодня об Украине, иначе у нас не будет ни завтра, ни послезавтра. Это не какой-то слоган или формальный девиз. В конце концов, нам нужна стратегия. Это постоянно говорят нам наши партнеры, это постоянно говорим мы", – подчеркнул Климкин.

Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза назвал серьезный вызов для Украины:

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"Еще один кризис в Украине: нет денег в бюджете. И поэтому власть пытается хоть как-то вытащить деньги из бизнеса. Под угрозой малый, средний и крупный бизнес – все те, кто сейчас платит налоги".

Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что у власти сегодня "нет плана, нет видения, каким образом жить дальше, каким образом развиваться".

"Потому мы хотим обсудить не с политиками, не с властью, не с оппозицией, а с экспертами, профессионалами, активными гражданами, каким должен быть план для нашей страны", – сказал Рябошапка.

По его словам, этот план должен касаться и преодоления вызовов для безопасности:

"Мы знаем, что один из крупнейших за время нашей независимости вызов – это войска РФ на украинской границе. Мы имеем другой важный вызов – отсутствие справедливых судов. И правоохранительная система, к сожалению, представляет сегодня угрозу не только для каждого украинца, но и для бизнеса, для нашей страны. И, конечно, это вопрос благосостояния".

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Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что для стабилизации экономики Украине нужна прогнозируемая политика.

"Нам в первую очередь нужна прогнозируемая разумная политика, а это вопрос не только денег. Получит, например, сейчас власть 5 миллиардов денег. На что эти деньги пойдут? Они не используются для закупки оружия для армии. И власти не беспокоятся о бизнесе. Надо понимать, что у властей есть своя риторика, а потребности каждого украинца очень сильно отличаются от нее", – сказал экс-секретарь СНБО.

На форуме подготовят пошаговый план для Украины

Форум "Украина послезавтра" подготовит пошаговый план действий для развития Украины и даст понятные ответы на вопросы безопасности, справедливости и благосостояния. Об этом сообщили соучредители Центра национальной устойчивости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка.

В форуме "Украина послезавтра" также приняли участие известные политики, эксперты и общественные активисты, в том числе Андрей Загороднюк, Геннадий Зубко, Павел Кухта, Сергей Фурса, Юрий Бутусов, Олег Сенцов, Андреас Умланд, Лилия Гриневич, Виктория Войцицкая, Михаил Жернаков, Виталий Шабунин, Виктор Трепак, Борислав Береза ​​и другие, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, Центр национальной устойчивости и развития учредили в 2020 году министр финансов Украины (2016-2018), секретарь СНБО (2019) Александр Данилюк, министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин и генеральный прокурор (2019-2020) Руслан Рябошапка.