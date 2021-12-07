Украина попросила у США "афганское" оружие из-за российской угрозы – СМИ

Украина хочет получить от США часть "афганской" техники. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай вторжения России расширить поставки Киеву оружия. В том числе часть американской военной техники, которая предназначалась для Афганистана.

Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

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По его данным, Резников представил Остину список желаемых вооружений, который включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы. Киев в числе прочего хочет получить часть американской военной техники, предназначавшейся для Афганистана до прихода там к власти террористического движения "Талибан", заявил источник.

По словам источника, Украина заинтересована, в частности, в получении принадлежащих США вертолетов Ми-17 и боеприпасов, которые первоначально планировалось отправить афганской армии.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает ряд шагов по усилению вооруженных сил Украины с учетом возможного, по их мнению, российского вторжения на Украину, включая поставки средств, не входящих в "список Резникова".

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США помогут Украине