Украина попросила у НАТО внедорожники, бульдозеры и медикаменты на случай ЧП

Украине необходима помощь в оборудовании для разминирования / Коллаж "Сегодня"
Украина запросила международную помощь у НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с агрессией России и Беларуси. Перечень необходимого спасательным службам Украины был опубликован на сайте НАТО.
Просьба
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, – ред.) получил запрос о международной помощи от Украины", — говорится в сообщении НАТО.
Украинские спасатели попросили, в частности:
- более сотни внедорожников,
- 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн,
- 10 гусеничных бульдозеров,
- 10 экскаваторов,
- 10 тягачей,
- 10 полноприводных грузовиков,
- 6 машин разминирования с дистанционным управлением,
- 31 спецмашину радиационной и химической разведки,
- специальные аварийно-спасательные водолазные станции
- средства связи,
- медицинское оборудование.
Помощь
На фоне возможного вторжения российский войск на территорию Украины правительства многих западных стран обещают поддержку.
Во время обращения к нации 15 февраля президент США Джозеф Байден заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшие поставки вооружения.
Власти Канады решили предоставить Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов ($392,8 млн), летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).
9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Там был военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.