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Украина попросила у НАТО внедорожники, бульдозеры и медикаменты на случай ЧП

Ирина Ковальчук
16 февраля, 00:15
Спасатели просят помощи на случай химической или радиационной атаки

Украине необходима помощь в оборудовании для разминирования / Коллаж "Сегодня"

Украина запросила международную помощь у НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с агрессией России и Беларуси. Перечень необходимого спасательным службам Украины был опубликован на сайте НАТО.

Просьба

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, – ред.) получил запрос о международной помощи от Украины", — говорится в сообщении НАТО.

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Украинские спасатели попросили, в частности:

  • более сотни внедорожников,
  • 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн,
  • 10 гусеничных бульдозеров,
  • 10 экскаваторов,
  • 10 тягачей,
  • 10 полноприводных грузовиков,
  • 6 машин разминирования с дистанционным управлением,
  • 31 спецмашину радиационной и химической разведки,
  • специальные аварийно-спасательные водолазные станции
  • средства связи,
  • медицинское оборудование.

Помощь

На фоне возможного вторжения российский войск на территорию Украины правительства многих западных стран обещают поддержку.

Во время обращения к нации 15 февраля президент США Джозеф Байден заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшие поставки вооружения.

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Власти Канады решили предоставить Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов ($392,8 млн), летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Там был военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

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