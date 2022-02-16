Украина попросила у НАТО внедорожники, бульдозеры и медикаменты на случай ЧП

Украине необходима помощь в оборудовании для разминирования / Коллаж "Сегодня"

Украина запросила международную помощь у НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с агрессией России и Беларуси. Перечень необходимого спасательным службам Украины был опубликован на сайте НАТО.

Просьба

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, – ред.) получил запрос о международной помощи от Украины", — говорится в сообщении НАТО.

Реклама

Украинские спасатели попросили, в частности:

более сотни внедорожников,

10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн,

10 гусеничных бульдозеров,

10 экскаваторов,

10 тягачей,

10 полноприводных грузовиков,

6 машин разминирования с дистанционным управлением,

31 спецмашину радиационной и химической разведки,

специальные аварийно-спасательные водолазные станции

средства связи,

медицинское оборудование.

Помощь

На фоне возможного вторжения российский войск на территорию Украины правительства многих западных стран обещают поддержку.

Во время обращения к нации 15 февраля президент США Джозеф Байден заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшие поставки вооружения.

Реклама

Власти Канады решили предоставить Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов ($392,8 млн), летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Там был военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.