Украина получила пакет военной помощи от США – Кристина Квин

Украина получила от США часть пакета военной помощи на общую сумму 200 млн долларов.

Это событие прокомментировала телеканалу "Украина 24" временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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"Это часть помощи на общую сумму 200 млн долларов – пакет безопасности, который президент Байден недавно предоставил Украине через ее дополнительные потребности в безопасности", – сказала она.

Заместитель министра обороны Украины Ростислав Замлинский от имени правительства поблагодарил США:

"Мы всегда чувствовали и чувствуем вашу поддержку. Наш враг силен, но мы знаем, что наши партнеры еще сильнее вместе с нами и с нашим украинским народом".

Как напоминает телеканал, в Украину 25 января пришла новая партия военной помощи от США. Самолет с оружием должен был прибыть еще утром, но приземлился в Борисполе ближе к вечеру. На борту самолета – боеприпасы, современное военное оборудование, в том числе и летальное. Это уже третий так называемый оборонный транш от США. В целом Украине должны передать оборудование более чем на 200 млн долларов.

Военная помощь Запада для Украины

Ранее стало известно, что Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

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Кроме того, Великобритания перебрасывает в Украину легкие противотанковые вооружения. 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

Чехия, Литва, Канада и Германия планируют усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, а также закуплены тепловизоры.

В октябре США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму 60 миллионов долларов.