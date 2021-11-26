Украина осталась без Меркель и Макрона: что будет с "нормандской четверкой" в 2022 году

В 2022-м году в Германии и Франции произойдут кадровые перемены / Коллаж "Сегодня"

Последний раз лидеры стран-участниц "нормандского формата" собирались за одним столом в декабре 2019-го года. Тогда в Париже главы Украины, России, Германии и Франции обсудили пути установления мира на Донбассе и подписали общее коммюнике. В документе четверка декларировала наступление перемирия, внесение в украинское законодательство поправок в соответствии с Минскими соглашениями и закрепление формулы Штайнмайера.

Скоро ли состоится новый саммит лидеров "Нормандии" и как на переговоры повлияют кадровые перемены западных партнеров – попытался разобраться сайт "Сегодня".

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"Нормандская четверка" больше не будет прежней

За практически два года подвижек в вопросах, которые обсуждались за круглым столом, не произошло. Несмотря на это, Офис президента надеялся организовать "нормандскую встречу" до окончания каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Но в Германии за это время уже успели провести выборы и огласить имя нового канцлера.

Председателю Социал-демократической партии Германии Олафу Шольцу скоро предстоит вливаться в украинскую проблематику. Именно он на последующие четыре года сядет в кресло председателя Федерального правительства Германии. До 8-го декабря он официально вступит в должность.

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Новый канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: Getty Images

П олитолог-международник Максим Яковлев считает, что новый канцлер не будет вести кардинально новую политику относительно переговоров в "Нормандском формате".

"Я не думаю, что Шольц сразу будет настаивать на каких-то встречах и переговорах с РФ, потому что сама Россия избегает этих встреч. По их мнению, Украина должна выполнить все, что только можно от нас требовать, а потом идти на какой-то формат . Я не ожидаю от Шольца резких шагов — он спокойный и даже скучный", — сказал Яковлев в комментарии "Сегодня".

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Каждый находится на своем уровне

Переговоры о ситуации на востоке Украины проходят не только на уровне первых лиц. В них принимают участие также министры иностранных дел стран-участников. Новое правительство Германии пока находится на стадии формирования, но местные СМИ прогнозируют, что пост за международные отношения будет отвечать член партии "Союз 90 / Зеленые" Анналена Бербок. Представители этой политсилы достаточно категорично относятся к России и выступают за принципиальную внешнюю политику.

"Говорят, что в Германии канцлер решает, а глава МИД только выполняет. Но у меня есть сомнения, что так и будет. Я не думаю, что политическое ведомство и министр, если им станет Бербок, будет прямо гнуть свою линию. Но подозреваю, что внешняя политика по отношению к России не будет такой мягкой, как ее видит лично Шольц", — поделился Яковлев.

Политический эксперт, специализирующийся на международных отношениях, Владимир Воля считает, что поведение всех представителей правительства определит коалиционное соглашение.

"Этот документ — в определенной степени компромисс между участниками коалиции, иногда имеющими противоположные позиции и взгляды. Здесь следует разделять позицию по поводу Украины и России Анналены Бербок как сопредседателя партии "Зеленых". И, соответственно, все, что она озвучивала во время предвыборной кампании исключительно как политик — это одна история. А Бербок в должности министра может отличаться своей позицией".

Воля добавил, что исходя из содержания этого соглашения, политика нового правительства не будет отличаться от политики правительства Ангелы Меркель в последний год ее каденции.

Воля: "Бербок в должности министра может отличаться своей позицией от соглашения" / Фото: Facebook

Вторая попытка Макрона

Во Франции президентская кампания только начинается. В апреле 2022-го года там будут выбирать следующего президента. Поэтому эксперты и политики прогнозируют, что нынешний президент Эммануэль Макрон погрязнет в политической гонке до конца весны.

Но ключевая роль в "нормандском процессе", как говорит политический аналитик Андрей Бузаров, будет зависеть далеко не от западных лидеров.

"Это все формально, пока не будет консенсуса между Россией и Украиной по поводу формата имплементации Минский соглашений. Поэтому Франция и Германия здесь не будут союзниками Украины так, как это видит Офис президента. Франция и Германия — просто посредники", — объяснил журналисту "Сегодня" Бузаров.

Андрей Бузаров: "Франция и Германия — просто посредники" / Фото: elitexpertgroup.com

Ключи от мира находятся в Кремле

Украинские дипломаты сходятся в мысли, что на ход потенциальных "нормандских встреч" повлияет не так смена игроков, как позиция самой неприступной фигуры — России. В частности, в этом уверен бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.

"Это зависит не от нового канцлера и не нового президента. Это зависит от старого Путина. А старый Путин демонстрирует незаинтересованность во встрече на самом высоком уровне. Россия это откровенно саботирует, ничего не изменилось", — сказал Рыбачук в комментарии нашему изданию.

Рыбачук: "Путин демонстрирует незаинтересованность во встрече на самом высоком уровне" / Фото: 24tv.ua

Министр иностранных дел Украины в 2003-2005 и в 2010-2012 годах Константин Грищенко также прогнозирует, что новые главы западных государств будут продолжать политику предшественников. Тормозить процесс может только страна-агрессор. Своими мыслями экс-глава МИД поделился эксклюзивно с "Сегодня".

"Что бы там они внутри не меняли, ключи от всего лежат в Москве. А там позиция, насколько я понимаю, не обманывается. Пока они не готовы к каким-либо встречам", — резюмировал Грищенко.

Грищенко: "Ключи от всего лежат в Москве" / Фото: LIGA.net

Важно добавить, что в связи с последними событиями, Россия совсем не настроена идти на уступки. Медиапространство все больше наполняется опасениями по поводу возможного вторжения РФ на территорию Украины.

Более подробно об этом читайте в материале, где мы рассказываем про пять причин для военного вторжения в Украину, подготовленные Россией".