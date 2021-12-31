Украина не получит оружия? В Германии сделали тревожное заявление

Анналена Бербок против вооружения Украины. Коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает против поставок вооружения Украине, поскольку, по ее мнению, это приведет к еще больше эскалации с Россией. Об этом она сказал в интервью немецким СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД ФРГ.
По ее словам, и страны Большой семерки, и Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на украинской границе и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России.
"Если мы изложим все свои варианты действий, то у нас получится длинный список. Однако сейчас наша приоритетная задача – не допустить дальнейшей эскалации. Этого можно добиться только с помощью дипломатии в "нормандском формате", а также с помощью Совета Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ", – сказала Бербок.
Но при этом она считает, что Украине лучше не оказывать военную помощь. Так, на уточняющий вопрос, отвергает ли она идею любых поставок оружия в Украину, министр ответила: "Дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности".
Германия не хочет помочь Украине вооружением
- Пока Россия на границах с Украиной собирает огромную армию с большим количеством техники и угрожает напасть, Германия отказывается оказать военную помощь и только пугает Москву страшными санкциями.
- Недавно министр обороны Алексей Резников сообщил, что Германия заблокировала поставки оружия в Украину. Наша страна хотела приобрести через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам антидроновые ружья и противоснайперские системы.
- На действия Берлина отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он намекнул, что некоторые страны Евросоюза все еще бояться Россию, и чтобы не ссориться с ней – не помогают Украине.