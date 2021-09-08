Украина не будет основным союзником США вне НАТО – Рада провалила обращение

Всего 24 депутаты поддержали обращение к американцам. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада провалила обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО. За проект постановления проголосовали лишь 24 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе отмечается, что нахождение Украины в "серой зоне" международной безопасности, нарушение Россией норм международного права будут угрожать каждому европейцу, а учитывая ядерный шантаж руководства РФ – и всему миру. Такая угроза будет оставаться до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира.

Также депутаты сетовали и на ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе, где обстрелов становится все больше.

Автор документа предлагал углубить двустороннее партнерство с США, предоставив Украине статус основного союзника американцев вне НАТО. В международной политике существует опыт такого партнерства. Этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким, как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и государствам, находящихся под угрозой военных действий, как Южная Корея, Афганистан или Израиль.

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Отметим, что накануне посол Украины в США, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, министр иностранных дел выступали против такого обращения к американцам, отмечая, что этот статус основного союзника предоставляется странам, которые не могут быть в НАТО – Украина к таким странам не относится. Плюс между странами недавно и так было подписано большое соглашение о военном сотрудничестве.

Что такое "основной союзник США вне НАТО"

Статус главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) впервые появился в законодательном поле США в 1989 году. Изначально он предполагал, что с отдельными странами, имеющими стратегическое значение, Вашингтон может заключать договоры о совместных военных разработках и исследованиях.

Позже закон значительно расширил действие – статус давал возможность его обладателям не только участвовать в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах, но и получать для этого материалы и оборудование в кредит, а также финансирование от США для покупки или аренды оборонного оборудования.

В настоящее время 17 стран обозначены как основные союзники вне НАТО: Афганистан, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Южная Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Тунис.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне голосования глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснял, почему "слуги" не поддерживают это обращение к США.

Читайте подробнее в нашем материале, какие преимущества может получить Украина в этом статусе.