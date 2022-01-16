Угрожают и задерживают: соратники Порошенко не могут доехать в аэропорт — фото, видео

Сторонникам пятого президента Петра Порошенко не дают возможности доехать до аэропорта "Киев" в Жулянах, чтобы встретить политика с рейса из Варшавы. На это пожаловалась в своем Telegram-канале нардеп из партии "Европейская Солидарность" София Федина.

"Отмена электричек на Жуляны, отмена поездов из регионов, запугивание лабораторий, которые делают тесты. Полиция массово выставляет посты на подъездах в Киев, администрации обзванивают людей и запугивают санкциями. Янукович в квадрате или в кубе даже... П.С. информируйте, а какой маразм власти еще придумали, чтобы не дать людям приехать в Киев встретить Петра Порошенко?" — написала она.

"Давят на перевозчиков"

Также Федина сообщила, что сторонникам Порошенко не дают выехать из Ивано-Франковска на акцию в его поддержку.

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"В последние дни представители партии "Европейская Солидарность" в Ивано-Франковской области, активисты и перевозчики, которые планируют приехать на акцию в поддержку Петра Порошенко, получают оговорки и угрозы. В частности, перевозчикам настоятельно рекомендуют отказаться от участия в поездке, если хотят сохранить целым свой транспорт", — сообщила она.

Федина считает, что власть действует так же, как во времена президентства Виктора Януковича, когда начинался Майдан.

"Очевидно, что президент Зеленский боится массовой акции украинцев в поддержку лидера оппозиции Петра Порошенко. Именно подконтрольные ему силовики делают все, чтобы не допустить участия украинцев из регионов в акции. Это напоминает возвращение в худшие времена режима Януковича, когда силовики делали все возможное, чтобы украинцы не могли доехать на Майдан", — заявила депутат. От имени территориальной организации "Евросолидарности" она потребовала прекратить давление на желающих поехать на акцию и перевозчиков.

Люди жалуются: задержали силовики

Также стало известно, что в Донецкой области силовики задержали автобус со сторонниками Порошенко. Об этом сообщил депутат Краматорского городского совета Валерий Власенко.

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"Команду "Европейской Солидарности" города Краматорска остановили на блокпосту. Требуют для досмотра личные вещи. Почему считают, что мы какие-то преступники", – заявил он.

Депутат отметил, что из-за этой задержки активисты из Краматорска могут не успеть в аэропорт до прибытия Петра Порошенко.

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Аэропорт "заминирован"

Добавим, днем 16 января полиция Киева получила сообщения о том, что в столице заминирован аэропорт "Киев", в который в понедельник утром прилетает Петр Порошенко. Помимо аэропорта, были "заминированы" аэропорт "Борисполь" и ряд ТРЦ, сообщил "Укринформ". Полиция провела проверку информации.

Дело против Порошенко