Удержать Киев невозможно: экс-глава Минобороны раскрыл военную "авантюру" Путина

Андрей Загороднюк (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что сейчас вблизи границ Украины насчитывается до 144 тысяч российских военнослужащих. Это включая воздушный и морской компонент, включая Крым.

Об этом Загороднюк заявил во время Киевского Форума по безопасности, который транслирует телеканал "Украина 24".

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"Считаем, что этого недостаточно для любых апокалиптических сценариев типа как полномасштабного захвата Украины, захвата Украины там половины, или трети, или что-то другое. То есть это не те силы, о которых можно говорить, если мы говорим о каких-то сценариях полномасштабного коллапса, который мы часто читаем в американской прессе", – сказал он.

Экс-министр отметил, что сейчас вопрос о возможном нападении РФ на Киев стоит наиболее актуально.

"Мы сейчас воздерживаемся от каких-либо прогнозов, но я могу сказать одно – для России просчитать такую ​​операцию будет невозможно. То есть сделать ее предполагаемой, с учетом подготовки наших войск, сил и средств, а также логистики дохода в Киев, будут невозможны. Поэтому в принципе это будет авантюра, если они отважатся на такую ​​историю. Уже на следующий день у них все расчеты пойдут как-нибудь не так", – сказал Загороднюк.

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Также он отметил, что политическая ситуация в РФ не даст им пойти на авантюры, они будут избегать их из-за нестабильной ситуации внутри страны. А Украина готова к серьезному сопротивлению.

"Удержать Киев им будет невозможно", – подытожил экс-министр.

Минские соглашения

Кроме того, по словам Загороднюка, Российская Федерация сейчас раскручивает нарратив о том, что Украина якобы не хочет выполнять Минские соглашения. По его словам, с этим нужно соблюдать осторожность, подобные заявления смещают фокус с того, что Россия начала войну.

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"Надо конечно это объяснять журналистам, надо объяснять это экспертам, чтобы ни в коем случае не изменился фокус с них на нас. И, конечно, нужно говорить, что вопрос вообще не в Минске, вопрос в том, что Российская Федерация является агрессором. И эти угрозы, которые происходят, они абсолютно незаконны и давайте не сводить все к Украине, а поскольку основное, что они хотят сделать – это разрушить архитектуру европейской безопасности", – сказал экс-министр.

Он подчеркнул, что вся эта риторика чисто для отвода глаз. Также Загороднюк напомнил, что ни в одной стране мира нет сомнений в присутствии РФ на территории Украины, но они это отрицают.

Кроме того, экс-министр считает, что в ближайшее время переговоров не будет, так как Россия не настроена на поиск решений и компромиссов.

"Им нужно обострение ситуации, им нужно, чтобы мы начали прямой диалог, им нужно постоянно говорить, что их там нет и так далее", – сказал Загороднюк.

Также он отметил, что с нами эта история надолго.

Угроза вторжения РФ

Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной. У Conflict Intelligence Team есть доказательства, что Россия дополнительно завозит из других регионов ракетные комплексы "Бук" и "Искандер".

Вблизи границ Украины РФ разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.

В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.

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