У России недостаточно сил для вторжения: Кулеба об угрозах и помощи Запада

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Министерства внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что агрессивные действия России выходят далеко за пределы Украины, поэтому сдерживать Кремль мы должны все вместе. По его словам, каждый партнер нашего государства может помочь по-своему.

Об этом Кулеба сказал во время брифинга.

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"Кто-то готов к скоординированному введению санкций против России, кто-то усиливает украинское войско оружием и военным оборудованием, кто-то укрепляет кибербезопасность, кто-то помогает нам сохранять спокойствие и стабильность финансовой и экономической системы. Мы благодарны за поддержку партнеров в это время вызовов, но она будет бесполезной, если мы украинцы не будем делать то же самое", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, на этой неделе проходит несколько важных дипломатических событий, которые помогают сдерживать Россию от агрессивных намерений. Одно из них – заседание Совета министров иностранных дел Европейского союза, состоявшееся на днях. Они призывали Россию к деэскалации.

Кроме того, глава МИД обратился к странам Европейского Союза и Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю с предложением провести в Киеве заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза.

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Также министр считает, что количество военных РФ, размещенных вдоль границы Украины и на оккупированных территориях, недостаточно для полномасштабной войны, хоть число и велико.

"Министерство иностранных дел работает с партнерами над тем, чтобы сделать эскалацию невыгодной для России, сохранить мир и покой в ​​нашем государстве. Я подчеркиваю, ситуация сегодня кардинально отличается с 2014 года, тогда же был самый опасный момент. Вспомните, Украина была ослаблена, а партнеры слишком нерешительны, но даже тогда президенту Путину не удалось достичь стратегических целей – разрушить наше государство, отобрать у нашего народа право определять собственное будущее", – сказал Кулеба.

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