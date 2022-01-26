У Росії недостатньо сил для вторгнення: Кулеба про загрози та допомогу Заходу

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Міністерства внутрішніх справ Дмитро Кулеба заявив, що агресивні дії Росії виходять далеко за межі України, тому стримувати Кремль ми маємо разом. За його словами, кожен партнер нашої держави може допомогти по-своєму.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу.

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"Хтось готовий до скоординованого введення санкцій проти Росії, хтось посилює українське військо зброєю та військовим обладнанням, хтось зміцнює кібербезпеку, хтось допомагає нам зберігати спокій та стабільність фінансової та економічної системи. Ми вдячні за підтримку партнерів у цей час викликів, але вона буде марною, якщо ми, українці, не робитимемо те саме" , – сказав глава МЗС.

Цього тижня відбувається кілька важливих дипломатичних подій, які допомагають стримувати Росію від агресивних намірів. Одна з них – засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, що відбулося днями. Представники об'єднаної Європи закликали Росію до деескалації.

Глава МЗС звернувся до керівництва країн Європейського Союзу та високого представника ЄС Жозепа Борреля з пропозицією провести у Києві засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.

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Окрім іншого, Кулеба вважає, що кількість військових РФ, розміщених уздовж кордону України та на окупованих територіях, недостатня для повномасштабної війни, хоч їх і багато.

"Міністерство закордонних справ працює з партнерами над тим, щоб зробити ескалацію невигідною для Росії, зберегти мир і спокій у нашій державі. Я наголошую, ситуація сьогодні кардинально відрізняється від 2014 року, тоді ж був найнебезпечніший момент. Згадайте, Україна була ослаблена, а партнери надто нерішучі, але навіть тоді президенту Путіну не вдалося досягти стратегічних цілей – зруйнувати нашу державу, відібрати у нашого народу право визначати власне майбутнє", – сказав Кулеба.

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