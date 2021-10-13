Путин не поможет – реакция Кремля на решение суда по Медведчуку

Москва бросила Медведчука? Коллаж "Сегодня"

В Кремле недовольны решением украинского суда о продлении домашнего ареста подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку, но и помочь ему не могут.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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Судебный процесс над кумом Путина в Кремле называют сведением политических счетов.

"Мы сначала сказали, что все, что происходит с Медведчуком, — сведение политических счетов конкурентом, который до недавнего времени очень стремительно укреплял свои политические позиции в Украине. Конечно, мы подобную практику решительно осуждаем. Вряд ли мы чем-то можем ему (Медведчуку) помочь, он гражданин Украины, своей страны. Но мы это не можем одобрять", – сказал Песков.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

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покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.