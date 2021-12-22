"У нас полицейские деб*лы": "слуга" Галушко устроил разборки с копами (видео)

Николай Галушко обматерил полицейских. Коллаж "Сегодня"
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал с полицейскими, которые остановили водителя нардепа за нарушение правил дорожного движения. Дошло даже до оскорблений.
Соответствующее видео опубликовала Украинская правда.
Отмечается, что автомобиль "слуги" был остановлен 18 декабря 2020 года в центре Киева из-за пересечения двойной сплошной. За рулем был водитель депутата, а сам Галушко приехал позже на подмогу, заявляя, мол, правоохранители не имели права останавливать машину депутата.
"Ты меня выдернул из-за стола, и я приехал, бл*дь. Я не понял, бл*дь. На*й пешком пи**уешь. Кто освидетельствует – пи*да на**й", – сказал он и полицейскому, и водителю.
Также выяснилось, что автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата, что указано в декларации.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Правоохранители указывали, что машина депутата не имеет дипломатического иммунитета и пытались ее осмотреть, а "слуга" хотел им помешать и во время перепалки даже назвал их деб*лами.
"Я, бл*дь, для вас, гнида, выбиваю и финансы, и все остальное, а вы мне рассказываете, как мне делать?" – сказал политик.
Еще одну часть разговора приводим языком оригинала (нардеп говорил на русском, полицейский – на украинском).
Нардеп: "Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?"
Полицейский: "У вас що, дипломатичний автомобіль?"
Н: "Этот автомобиль мне принадлежит".
П: "Чудово".
Н: "В декларации задекларирован".
П: "Супер".
Н: "Я народный депутат. Как вы можете бл*дь осматривать? Ну вы что?"
П: "А чим він відрізняється від інших автомобілів?"
Н: "Ты что больной на голову или что?!"
П: "Я вас прошу нормально спілкуватись".
Н: "Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины!"
П: "Він має імунітет?"
Н: "Как ты можешь его осматривать?"
П: "Вас ніхто не оглядав".
Н: "Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?!"
П: "Ваш імунітет народного депутата не постраждав".
Н. "Деб*л, ну что я тебе могу сказать... Вся страна знает, что у нас полицейские деб*лы, потому что не умеют пользоваться электронными базами".
Такой же был скандал и с Гогилашвили
- 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.
- Также стало известно, что скандал на блокпосту с полицией не единственный. В конце ноября Гогилашвили отметился неприятным инцидентом с полицейскими в Киеве.
- 13 декабря Гогилашвили написал заявление на увольнение и даже признал свои вину, а Кабинет министров принял отставку чиновника.
- Позже в Сети показали копа, который остановил Гогилашвили.