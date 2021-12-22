"У нас полицейские деб*лы": "слуга" Галушко устроил разборки с копами (видео)

Николай Галушко обматерил полицейских. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал с полицейскими, которые остановили водителя нардепа за нарушение правил дорожного движения. Дошло даже до оскорблений.

Соответствующее видео опубликовала Украинская правда.

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Отмечается, что автомобиль "слуги" был остановлен 18 декабря 2020 года в центре Киева из-за пересечения двойной сплошной. За рулем был водитель депутата, а сам Галушко приехал позже на подмогу, заявляя, мол, правоохранители не имели права останавливать машину депутата.

"Ты меня выдернул из-за стола, и я приехал, бл*дь. Я не понял, бл*дь. На*й пешком пи**уешь. Кто освидетельствует – пи*да на**й", – сказал он и полицейскому, и водителю.

Также выяснилось, что автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата, что указано в декларации.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Правоохранители указывали, что машина депутата не имеет дипломатического иммунитета и пытались ее осмотреть, а "слуга" хотел им помешать и во время перепалки даже назвал их деб*лами.

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"Я, бл*дь, для вас, гнида, выбиваю и финансы, и все остальное, а вы мне рассказываете, как мне делать?" – сказал политик.

Еще одну часть разговора приводим языком оригинала (нардеп говорил на русском, полицейский – на украинском).

Нардеп: "Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?"

Полицейский: "У вас що, дипломатичний автомобіль?"

Н: "Этот автомобиль мне принадлежит".

П: "Чудово".

Н: "В декларации задекларирован".

П: "Супер".

Н: "Я народный депутат. Как вы можете бл*дь осматривать? Ну вы что?"

П: "А чим він відрізняється від інших автомобілів?"

Н: "Ты что больной на голову или что?!"

П: "Я вас прошу нормально спілкуватись".

Н: "Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины!"

П: "Він має імунітет?"

Н: "Как ты можешь его осматривать?"

П: "Вас ніхто не оглядав".

Н: "Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?!"

П: "Ваш імунітет народного депутата не постраждав".

Н. "Деб*л, ну что я тебе могу сказать... Вся страна знает, что у нас полицейские деб*лы, потому что не умеют пользоваться электронными базами".

Такой же был скандал и с Гогилашвили