"У нас поліцейські деб*ли": "слуга" Галушко влаштував розбірки з копами (відео)

Микола Галушко обматюкав поліцейських. Колаж "Сьогодні"
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко вчинив скандал з поліцейськими, які зупинили водія нардепа за порушення правил дорожнього руху. Дійшло навіть до образ.
Відповідне відео опублікувала Українська правда.
Зазначається, що автомобіль "слуги" було зупинено 18 грудня 2020 року у центрі Києва через перетин подвійної суцільної. За кермом був водій депутата, а сам Галушко приїхав пізніше на допомогу, заявляючи, мовляв, правоохоронці не мали права зупиняти машину депутата.
"Ти мене висмикнув з-за столу, і я приїхав, бл*дь. Я не зрозумів, бл*дь. На**й пішки пі**уєш. Хто свідчитиме – пі*да на**й", – сказав він і поліцейському, і водієві.
Також з'ясувалося, що автомобіль Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата, що зазначено у декларації.
Увага! На відео є ненормативна лексика!
Правоохоронці вказували, що машина депутата не має дипломатичного імунітету і намагалися її оглянути, а "слуга" хотів їм завадити і під час суперечки навіть назвав їх деб*лами.
"Я, бл*дь, для вас, гнида, вибиваю і фінанси, і все інше, а ви мені розповідаєте, як мені робити?" – сказав політик.
Наводимо ще одну частину розмови.
Нардеп: "Почекай! Стояти! Хто оглядав машину?"
Поліцейський: "У вас що, дипломатичний автомобіль?"
Н: "Цей автомобіль мені належить".
П: "Чудово".
Н: "У декларації задекларовано".
П: "Супер".
Н: "Я народний депутат. Як ви можете бл*дь оглядати? Ну, ви що?"
П: "А чим він відрізняється від інших автомобілів?"
Н: "Ти що хворий на голову чи що?!"
П: "Я вас прошу нормально спілкуватися".
Н: Ти почув мене?! Це автомобіль народного депутата України!"
П: "Він має імунітет?"
Н: "Як ти можеш його оглядати?"
П: "Вас ніхто не оглядав".
Н: "Як ти можеш оглядати автомобіль народного депутата?!"
П: "Ваш імунітет народного депутата не постраждав".
н. "Деб*л, ну що я тобі можу сказати… Уся країна знає, що у нас поліцейські деб*ли, бо не вміють користуватись електронними базами".
Такий самий був скандал і з Гогілашвілі
- 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитися та показати документи.
- Також стало відомо, що скандал на блокпосту з поліцією не єдиний. Наприкінці листопада Гогілашвілі відзначився неприємним інцидентом з поліцейськими у Києві.
- 13 грудня Гогілашвілі написав заяву на звільнення і навіть визнав свою провину, а Кабінет міністрів прийняв відставку чиновника.
- Пізніше у Мережі показали копа, який зупинив Гогілашвілі.