Трухина исключили из "Слуги народа"

Трухина выгнали из партии за скандал с ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардепа Александра Трухина, который попал в скандал из-за ДТП, исключили из партии "Слуга Народа", сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

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"Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", — говорится в заявлении Шуляк.

Реакция на видео

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать Трухина из партии после того, как СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием Трухина.

На видеозаписи Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает деньги.

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"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры с нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", – заявил Арахамия.

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