Трухина исключили из "Слуги народа"

Трухина выгнали из партии за скандал с ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
Нардепа Александра Трухина, который попал в скандал из-за ДТП, исключили из партии "Слуга Народа", сообщила спикер партии Юлия Палийчук.
Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.
"Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", — говорится в заявлении Шуляк.
Реакция на видео
Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать Трухина из партии после того, как СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием Трухина.
На видеозаписи Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает деньги.
"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры с нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", – заявил Арахамия.
Что известно о ДТП
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек.
- Полиция сначала официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. До сих пор официально не установлено, находился ли он за рулем авто.
- По предварительной информации, автомобиль, в котором находился нардеп, въехал в другое авто, двигавшееся впереди, из-за несоблюдения безопасной дистанции. Повреждения также получил и третий автомобиль.
- Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации с ДТП. По информации, которую мы получили в МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, спровоцировавшем аварию на Бориспольской трассе. Но полиция все еще не установила, находился ли депутат за рулем.