Трухіна виключили зі "Слуги народу"

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Нардепа Олександра Трухіна, який потрапив у скандал через ДТП, виключили з партії "Слуга Народу", повідомила речник партії Юлія Палійчук.

Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого.

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"Це означає припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", – йдеться у заяві Шуляка.

Реакція на відео

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв вигнати Трухіна з партії після того, як ЗМІ опублікували відео з місця ДТП за участю Трухіна.

На відеозаписі Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським і пропонує гроші.

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"Ми чекали офіційних та переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Та кадри з натільних поліцейських камер говорять більше, ніж він може сказати на своє виправдання", – заявив Арахамія.

Що відомо про ДТП