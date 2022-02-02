Трухіна виключили зі "Слуги народу"

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Нардепа Олександра Трухіна, який потрапив у скандал через ДТП, виключили з партії "Слуга Народу", повідомила речник партії Юлія Палійчук.
Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого.
"Це означає припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", – йдеться у заяві Шуляка.
Реакція на відео
Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв вигнати Трухіна з партії після того, як ЗМІ опублікували відео з місця ДТП за участю Трухіна.
На відеозаписі Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським і пропонує гроші.
"Ми чекали офіційних та переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Та кадри з натільних поліцейських камер говорять більше, ніж він може сказати на своє виправдання", – заявив Арахамія.
Що відомо про ДТП
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро осіб.
- Поліція спочатку офіційно не підтверджувала, що у справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Досі офіційно не встановлено, чи він перебував за кермом авто.
- За попередньою інформацією, автомобіль, в якому перебував нардеп, в'їхав в інше авто, яке рухалося попереду, через недотримання безпечної дистанції. Пошкодження також одержав і третій автомобіль.
- Сайт "Сьогодні" розібрався у ситуації з ДТП. За інформацією, яку ми отримали в МВС, Трухін справді перебував в автомобілі, що спровокував аварію на Бориспільській трасі. Та поліція все ще не встановила, чи був депутат за кермом.