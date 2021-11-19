Третьякова вернулась в Раду после "дисквалификации" – яркое фото

Политик на радостях поцеловала свой телефон / Фото: Коллаж: Сегодня
Нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова вернулась Верховную Раду после отстранения от участия в пяти пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти депутата Антона Полякова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил парламентский фотокор Андрей Якобчук.
"Возвращение дисквалифицированной на 5 сессионных дней Третьяковой в стены ВР! Поцелуи для iPhone, думаю именно по этому поводу", – написал он.
На фото политик целует свой телефон. Кроме того, в парламент она пришла с рюкзаком.
А что же произошло?
- 8 октября на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав: "одним врагом меньше".
- В тот же день Третьякова опозорилась новой перепиской про Полякова, попросив депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.
- Вскоре Третьякова заявила, что не радовалась гибели нардепа Антона Полякова, и высказала свое мнение в вопросе жизни и смерти. Также она готова покинуть пост главы комитета, если так решит ее политсила.
- В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничиться.