Третьякова вернулась в Раду после "дисквалификации" – яркое фото

Политик на радостях поцеловала свой телефон / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова вернулась Верховную Раду после отстранения от участия в пяти пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти депутата Антона Полякова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил парламентский фотокор Андрей Якобчук.

"Возвращение дисквалифицированной на 5 сессионных дней Третьяковой в стены ВР! Поцелуи для iPhone, думаю именно по этому поводу", – написал он.

На фото политик целует свой телефон. Кроме того, в парламент она пришла с рюкзаком.

Третьякова вернулась на работу. Фото Андрей Якобчук/Facebook

А что же произошло?