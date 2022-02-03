Танки, ракеты и лагеря: новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Журналист опубликовал новые спутниковые снимки российской техники вблизи границ Украины и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.
Соответствующие кадры обнародовал корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.
"Спутниковые снимки Maxar показывают многочисленные российские военные дислокации в Беларуси, Крыму и западе России, что демонстрирует повышенный уровень их активности и готовности", – написал он.
Отмечается, что за последние пару недель в Беларуси наблюдалось увеличение российских подразделений. Кроме того, развертывание палаток и активность личного состава были зафиксированы практически в каждом месте дислокации войск РФ. Также на многих полигонах видны признаки учебного применения артиллерии и техники в ходе боевых операций.
Кроме того, на полигоне в Осиповичах (Беларусь) заметно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". С этого места они могут доставать до Вильнюса, Киева, Варшавы и Львова.
Также значительное наращивание войск зафиксировали на территории временно оккупированного Крыма. В Бахчисарае и Новоозерном удалось снять военные палатки, танки и не только.
А на полигоне "Погоново" в Воронежской области РФ (за 260 км от Харькова) заметили тренировочный лагерь, на котором активно ведут учебные стрельбы, и большое количество палаток.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.