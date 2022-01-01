"Такое, о чем нельзя говорить…" США серьезно вооружат Украину в 2022 году

Америка в 2022 году хорошо вооружит Украину. Коллаж "Сегодня"

Украина в этом году получит от Соединенных Штатов Америки более 300 миллионов военной помощи, в том числе и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом рассказал Радио Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, 300 млн – это лишь одна часть помощи.

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"Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальное оборонное оружие, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть", – сказала Маркарова.

При этом дипломат приоткрыла завесу "тайны", что будет еще и другая часть помощи, всех подробностей которой она не стала раскрывать.

"Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, "Джавелины"… Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень оборонительного оружия, которое мы можем получить", – сказала посол.

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