Так будет с каждым президентом: Савченко предрекла Зеленскому печальный конец

Савченко считает, что Зеленский рано или поздно окажется за решеткой. Коллаж "Сегодня"
И пятый президент Украины Петр Порошенко, и нынешний глава государства Владимир Зеленский получат приговоры и будут сидеть. Такое мнение высказала в программе "Дежурные по стране" на телеканале Украина 24 экс-нардеп Надежда Савченко.
Комментируя уголовное производство в отношении Порошенко, она отметила, что, учитывая нашу судебную систему, дело будет длиться долго.
"Я считаю, что неважно, каким путем Порошенко будет привлечен к ответственности на это время. Я тоже за законные способы, решения судов, тоже не понимаю этих СНБОшных "выходок". Если говорить о политическом аспекте у нас... Порошенко сам развязал этот "ящик Пандоры". Янукович за госизмену получил приговор. Думаю, что Порошенко будет вторым президентом в Украине, который получит приговор за госизмену", – сказала Савченко.
Также она предрекла незавидную судьбу и Зеленскому.
"Следующим пойдет Зеленский. И так пойдет каждый президент, который станет президентом. Каждому из президентов есть, за что отвечать перед народом, каждый президент принимает глупые решения, которые ухудшают состояние украинцев. Поэтому я считаю, что нет ничего страшного, если президенты будут сидеть. Еще лучше, чтобы президенты знали, что они идут и уже будут сидеть", – заявила Савченко.
Президентов за решетку?
- В 2019 году Оболонский районный суд Киева признал виновным в государственной измене бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Его судили по трем статьям и в совокупности дали 13 лет тюрьмы.
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли и "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т.н. "ДНР" и "ЛНР". Хотя сам он находится в Польше, но когда вернется в Украину – его могут задержать правоохранители для доставки в суд.
- Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.
- А на самого Зеленского посягают в оккупированном Крыму. Самопровозглашенный "глава" украинского полуострова Сергей Аксенов собрался подавать в суд на президента Украины.