Так будет с каждым президентом: Савченко предрекла Зеленскому печальный конец

Савченко считает, что Зеленский рано или поздно окажется за решеткой. Коллаж "Сегодня"

И пятый президент Украины Петр Порошенко, и нынешний глава государства Владимир Зеленский получат приговоры и будут сидеть. Такое мнение высказала в программе "Дежурные по стране" на телеканале Украина 24 экс-нардеп Надежда Савченко.

Комментируя уголовное производство в отношении Порошенко, она отметила, что, учитывая нашу судебную систему, дело будет длиться долго.

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"Я считаю, что неважно, каким путем Порошенко будет привлечен к ответственности на это время. Я тоже за законные способы, решения судов, тоже не понимаю этих СНБОшных "выходок". Если говорить о политическом аспекте у нас... Порошенко сам развязал этот "ящик Пандоры". Янукович за госизмену получил приговор. Думаю, что Порошенко будет вторым президентом в Украине, который получит приговор за госизмену", – сказала Савченко.

Также она предрекла незавидную судьбу и Зеленскому.

"Следующим пойдет Зеленский. И так пойдет каждый президент, который станет президентом. Каждому из президентов есть, за что отвечать перед народом, каждый президент принимает глупые решения, которые ухудшают состояние украинцев. Поэтому я считаю, что нет ничего страшного, если президенты будут сидеть. Еще лучше, чтобы президенты знали, что они идут и уже будут сидеть", – заявила Савченко.

Президентов за решетку?