Так буде з кожним президентом: Савченко пророкує Зеленському сумний кінець

Савченко вважає, що Зеленський рано чи пізно опиниться за ґратами. Колаж "Сьогодні"
І п'ятий президент України Петро Порошенко, і нинішній глава держави Володимир Зеленський отримають вироки та сидітимуть. Таку думку висловила у програмі "Чергові по країні" на телеканалі Україна 24 екснардеп Надія Савченко.
Коментуючи кримінальне провадження стосовно Порошенка, вона зазначила, що з огляду на нашу судову систему справа триватиме довго.
"Я вважаю, що не має значення, яким шляхом Порошенка буде притягнуто до відповідальності на цей час. Я теж за законні способи, рішення судів, теж не розумію цих РНБОшних "витівок". Якщо говорити про політичний аспект у нас... Порошенко сам розв'язав цей "ящик Пандори". Янукович за держзраду отримав вирок. Думаю, що Порошенко буде другим президентом в Україні, який отримає вирок за держзраду", – сказала Савченко.
Також вона передбачила незавидну долю і Зеленському.
"Наступним піде Зеленський. І так піде кожен президент, який ставатиме президентом. Кожному з президентів є, за що відповідати перед народом, кожен президент ухвалює дурні рішення, які погіршують стан українців. Тому я вважаю, що немає нічого страшного, якщо президенти будуть сидіти. Ще краще, щоб президенти знали, що вони йдуть і вже будуть сидіти", – заявила Савченко.
Президентів за ґрати?
- У 2019 році Оболонський районний суд Києва визнав винним у державній зраді колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Його судили за трьома статтями і разом дали 13 років в'язниці.
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій т.зв. "ДНР" та "ЛНР". Хоча сам він перебуває у Польщі, але коли повернеться до України – його можуть затримати правоохоронці для доставки до суду.
- Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.
- А на самого Зеленського зазіхають в окупованому Криму. Самопроголошений "глава" українського півострова Сергій Аксьонов зібрався подавати до суду на президента України.