"Свобода СМИ играет важную роль" – Блинкен выступил с заявлением

Блинкен выступил в защиту СМИ. Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важной роли свободы средств массовой информации, благодаря чему на "чистую воду" выводят высокопоставленных чиновников. Об этом он написал в Twitter.

Он выступил накануне Саммита за демократию, который организован президентом США Джо Байденом и где будет среди прочего обсуждаться борьба с коррупцией.

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"Свобода СМИ играет важную роль в информировании общественности, привлечении правительств к ответственности и рассказе историй, о которых иначе никто бы не узнал. США будут продолжать отстаивать смелую и необходимую работу журналистов по всему миру", – заявил Блинкен.

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Как мы уже писали, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала объявление новых американских санкций против граждан Украины, причастных к коррупции. Объявление будет сделано во время Саммита за демократию.

На что намекал Блинкен?