"Свобода ЗМІ відіграє важливу роль" – Блінкен виступив із заявою

Блінкен виступив на захист ЗМІ. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про важливу роль свободи засобів масової інформації, завдяки чому на "чисту воду" виводять високопосадовців. Про це він написав у Twitter.

Він виступив напередодні Саміту за демократію, який організований президентом США Джо Байденом і де серед іншого обговорюватиметься боротьба з корупцією.

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"Свобода ЗМІ відіграє важливу роль в інформуванні громадськості, притягненні урядів до відповідальності та розповіді історій, про які інакше ніхто не дізнався б. США продовжуватимуть відстоювати сміливу та необхідну роботу журналістів у всьому світі", – заявив Блінкен.

Як ми вже писали, тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала оголошення нових американських санкцій проти громадян України, причетних до корупції. Оголошення буде зроблено під час Саміту за демократію.

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На що натякав Блінкен?