"Свобода ЗМІ відіграє важливу роль" – Блінкен виступив із заявою

Блінкен виступив на захист ЗМІ. Колаж "Сьогодні"
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про важливу роль свободи засобів масової інформації, завдяки чому на "чисту воду" виводять високопосадовців. Про це він написав у Twitter.
Він виступив напередодні Саміту за демократію, який організований президентом США Джо Байденом і де серед іншого обговорюватиметься боротьба з корупцією.
"Свобода ЗМІ відіграє важливу роль в інформуванні громадськості, притягненні урядів до відповідальності та розповіді історій, про які інакше ніхто не дізнався б. США продовжуватимуть відстоювати сміливу та необхідну роботу журналістів у всьому світі", – заявив Блінкен.
Як ми вже писали, тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала оголошення нових американських санкцій проти громадян України, причетних до корупції. Оголошення буде зроблено під час Саміту за демократію.
На що натякав Блінкен?
- На початку жовтня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував "досьє Пандори" з даними про офшорні рахунки світових політиків та лідерів держав. У роботі над ним було задіяно 600 журналістів із понад 150 ЗМІ зі 117 країн світу. Журналісти вивчили архів 14 офшорних реєстраторів. Цікаво, що Україна опинилася світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми – у документах фігурують 38 осіб.
- Частиною цього проєкту Pandora Papers став і фільм журналістів Слідство.Інфо "Офшор 95", у якому говориться, що офшорна мережа, пов'язана із Зеленським, могла отримувати мільйони від компаній бізнесмена Ігоря Коломойського через кіпрську філію ПриватБанку, і саме через цю філію, за версією правоохоронців, олігарх нібито відмивав гроші з банку. Президент України пояснив скандал із офшорами.
- Своэю чергою генпрокурор Ірина Венедіктова заявляла, що інформація з фільму давно перебуває у розпорядженні НАБУ і "вивчається під мікроскопом".