Откуда РФ начнет нападение? Разведчики США указали на слабое место Украины

Россия может атаковать с Азовского моря. Фото: коллаж "Сегодня"
Береговая линия Азовского моря имеет наибольшую стратегическую ценность для России, поэтому нападение РФ на Украину может начаться именно с Азовского моря.
Об этом сообщает The Washington Post. Такую информацию издание получило от источников в американской разведке.
Сообщается, что участие в наступлении могут принять 175 тысяч военных. Именно береговая линия Азовского моря, пишет СМИ, гораздо важнее для Кремля, чем ослабленный войной восток Украины.
"Несмотря на все внимание международного сообщества, уделяемое скоплению войск России на сухопутных границах Украины, если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной степени будут бессильны. Они не могут юридически принять какие-либо меры до тех пор, пока первый российский солдат не ступит на сушу", – говорится в сообщении.
Как пишет WP, сегодня есть основания считать, что берег Азовского моря составляет для России значительную стратегическую и экономическую ценность. Захват берега Азова позволит России соединиться по суше с оккупированным Крымом, а также позволит взять под контроль портовые города Мариуполь и Бердянск.
Также отмечается, что украинский флот ограничен в перемещении по Азовскому морю, ведь его Россия постоянно перекрывает для так называемых "артиллерийских учений". Из-за таких "навигационных предупреждений" Москвы заблокировано 70% территории моря.
Что говорят в МИД Украины?
В комментарии The Washington Post министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в Азовском море сейчас доминирует Россия.
Он также отметил, что РФ может использовать это в случае вторжения в Украину.
"А в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", – сказал Кулеба.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- СМИ пишут, что Россия собирает наемников для войны в Украине. Набор боевиков начался еще осенью, а сейчас их готовы уже отправлять на полигон.
- По данным немецкого еженедельника Die Welt, не на территории Украины, а в ЕС НАТО привело в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.