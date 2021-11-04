"Ставил палки в колеса": за что на самом деле уволили Тарана

Руслан Хомчак и Андрей Таран не нашли общего языка и оба были уволены / Коллаж "Сегодня"
Министра обороны Украины Андрея Тарана, который пробыл на своем посту чуть больше 1,5 года, собирались снять еще в конце 2020 года. Об этом сайту "Сегодня" рассказали военные эксперты, которые также назвали причины.
Конфликтный министр
"Таран постоянно конфликтовал с экс-главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Дошло даже до того, что главы ведомств перестали здороваться публично. В Офисе президента хотели прекратить эти конфликты и уволить одновременно и министра обороны, и главнокомандующего ВСУ. Но этому противился Аваков. После его отставки к этому вопросу вернулись. Сначала был уволен Хомчак, теперь очередь дошла до Тарана", – рассказал "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов.
Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что при Таране Минобороны и Генштаб постоянно "мерялись погонами" и выясняли, у кого из них круче статус.
"В результате страдала армия. Например, ВСУ давали заявку на вооружение сухопутной части армии, а в Минобороны "ставили палки в колеса" и говорили, что приоритет – военно-морские силы. Заказы армии не выполнялись, обороноспособность ухудшалась", – объясняет Стариков.
Провал оборонных заказов
Эксперт добавил, что политика Минобороны под руководством Тарана, в том числе и относительно оборонных заказов, оказалась провальной не только по его вине.
"Таран не влиял на кадровую политику ведомства. Все его замы были назначены по указанию "сверху". Большинство из них были непрофессионалами и ранее не были связанными с армией. Плюс масла в огонь подлил недавний скандал с подозрением, выдвинутым ГБР экс-замминистру и бывшему руководителю департамента Минобороны, которые при закупке продуктов для армии нанесли ущерб госбюджету более чем на 700 млн грн", – говорит Стариков.
Отставка Тарана
- Верховная Рада на заседании 4 ноября отправила в отставку министра обороны Андрея Тарана. Его увольнение поддержал 341 народный депутат.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за работу бывшего министра обороны Андрея Тарана, отметив, что тот много сделал для армии и военных.
- Еще в конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский окончательно определился с новым главой оборонного ведомства. Правда, причины названы не были.
- О возможной отставке Тарана говорили еще летом, особенно он разозлил общество каблуками для девушек военнослужащих для военного парада. Но и без этого к нему была уйма вопросов. Ранее журналист Дмитрий Гордон прогнозировал увольнение Тарана.