США вооружили Украину новой партией высокоточного оружия

В Киеве приземлился борт с помощью из США / Коллаж "Сегодня"
В Украину прибыла еще одна партия военной помощи для нужд ВСУ, которую оказывает нашей стране правительство Соединенных Штатов Америки. Стоимость нового подарка – 60 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
Что привезли
Самолет с ценным грузом прибыл вечером 22 октября в международный аэропорт "Борисполь". Согласно сообщению оборонного ведомства, из Америки нам привезли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское оборудование.
Ранее в течение этого месяца, а именно 10 и 18 октября, в Украину были доставлены предыдущие две партии груза.
Результат визита Зеленского в Вашингтон
- Данная помощь на 60 млн долларов стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованного объема в 250 млн долларов.
- В начале сентября во время визита президента Владимира Зеленского в США было подписано Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США.
- На 2021 год в оборонном бюджете США для Украины выделили 250 млн долларов, а в апреле этого года уже говорилось о 300 млн долларов.
- А недавно стало известно, что США могут увеличить размер военной помощи Украине до 500 млн.